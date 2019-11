Nadal chiude in vetta: agganciati Federer e Djokovic

Il mancino di Manacor, per la quinta volta in carriera, chiuderà l'anno in testa al ranking Mondiale

LONDRA (GBR) - Rafael Nadal, nonostante l'ennesimo boccone amaro ingoiato alle Atp Finals (mai vinte in carriera), può rallegrarsi guardando al ranking. Il mancino di Manacor, per la quinta volta, chiuderà l'anno in testa al ranking mondiale.