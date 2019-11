Vevey solido, cade la SAM

VEVEY - Quarta sconfitta in campionato, la prima dopo tre vittorie consecutive, per la SAM, caduta 81-70 a Vevey al termine di un confronto comunque equilibrato.

Sceso sul parquet con i favori del pronostico dalla propria parte e riuscito, nei primissimi minuti, a far valere il proprio gioco, alla lunga Massagno non ha saputo trovare contromosse efficaci per frenare i padroni di casa. Avanti 7-2, i ticinesi hanno immediatamente subito il "controparziale" dei vodesi, saliti sul 12-7 prima di rallentare per il 17-17 del 10'. Stesso copione nel secondo quarto, con gli ospiti avanti subito di 6 punti (23-17) ma poi ripresi e superati dagli avversari per il 30-25 parziale, che si è poi trasformato in un 38-32 e 43-38 dell'intervallo. Preso il comando delle operazioni, il Vevey Riviera non lo ha più mollato. Non ha mai dilagato (massimo vantaggio un +11, 69-58 di inizio quarto quarto), ma nemmeno ha permesso ai ticinesi di rientrare. Nel suo massimo sforzo la SAM è arrivata al 71-68, salvo poi cedere davanti alle accelerazioni dei locali, che sono infine andati a chiudere comodamente in doppia cifra.

TI-Press (foto d'archivio)