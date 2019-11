Nadal vince e ora spera: l'avversario di Federer è ancora sconosciuto

LONDRA (GB) - Rafael Nadal (Atp 1) ha prevalso su Stefanos Tsitsipas (Atp 6) in occasione del terzo incontro del girone delle Finals. Il tennista iberico ha vinto la maratona durata quasi tre ore con il risultato di 6-7/7), 6-4, 7-5.

In virtù di questo risultato il greco e lo spagnolo conducono il Gruppo Agassi con due successi a testa, ma per emettere ogni verdetto bisognerà attendere il match di questa sera fra Daniil Medvedev (Atp 4) - già eliminato - e Alexander Zverev (Atp 7).

Con una vittoria il tedesco raggiungerebbe infatti Nadal e Tsitsipas in vetta al girone. Il greco è già qualificato, ma potrebbe ancora piazzarsi in seconda posizione. Roger Federer dovrà quindi ancora aspettare per conoscere il suo avversario in semifinale.

keystone-sda.ch/STF (Alastair Grant)