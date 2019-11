Djokovic omaggia il campione: «Ho un'ammirazione assoluta per Roger»

LONDRA (GB) - Dopo essere stato eliminato dalle Finals - allo stadio del round robin da Roger Federer - Novak Djokovic ha parlato del suo momento e delle qualità del suo avversario di giornata.

«Il dolore era abbastanza acuto, ma potevo giocare», ha dichiarato il serbo in sala stampa. «Se avessi avuto qualche cosa di più serio non avrei nemmeno potuto tenere la racchetta in mano(...) in ogni caso ho un'ammirazione assoluta per Roger e per tutto ciò che fa in campo. Ciò che ha fatto in tutti questi anni e quello che mostra ancora adesso è fenomenale(...)».

