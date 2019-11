Nole cade contro Thiem: con Federer sarà un duello da brividi

LONDRA (GBR) - Non è mancato lo spettacolo nel duello tra Novak Djokovic e Dominic Thiem alle Atp Finals. Alla fine, dopo un'intensa e avvincente battaglia durata 2h48', il successo è andato 26enne austriaco, capace di imporsi in rimonta (5)6-7, 6-3, 7-6(5).

Persa la prima frazione al tie-break, Thiem non si è minimamente scomposto e ha continuato a "martellare" con qualità e intensità. Vinto 6-3 il secondo set, l'austriaco si è portato per ben due volte avanti di un break nel terzo, subendo però in entrambi i casi il ritorno di Nole. E così al tie-break, dopo che Djokovic si era portato fin sul 4-1, Thiem ha sfoderato un'eccezionale reazione andando ad imporsi 7-5.

Nel Gruppo Borg comanda Thiem con due successi, mentre Federer e Djokovic - con una vittoria a testa - si troveranno di fronte giovedì in uno scontro imperdibile. Il fuoriclasse renano, per volare in semifinale, dovrà piegare il serbo.

