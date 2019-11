Dieci volte il prezzo iniziale, i soliti furbetti fanno la cresta su Roger Federer

CITTÀ DEL MESSICO (Messico) – Arriva Roger Federer e i tifosi impazziscono. I tifosi impazziscono e i furbi provano a fare affari.

Nel suo tour in America Latina, il campione renano toccherà anche Città del Messico dove, il 23 novembre, sfiderà Alexander Zverev. Per l'occasione l'impianto “Plaza México” sarà pienissimo, riempito in ogni suo posto: i biglietti sono infatti già stati quasi totalmente venduti. Non sono però stati comprati solo dagli appassionati. Come sempre accade, un grande evento è visto da molti come un'occasione per fare soldi. E i tagliandi per l'esibizione tra il basilese e il tedesco – gran parte di essi almeno – sono finiti in mano a privati e società impegnati nella... rivendita.

È così successo che biglietti che in origine costavano tra i 518 e i 10'925 pesos (da 27 a 570 franchi circa) siano arrivati ad avere prezzi anche più che decuplicati. È per esempio questo il caso della tribuna bassa, in principio venduta a 5'175 pesos ma arrivata, sul web, a costare 57'100 pesos (da 270 a quasi 3'000 franchi). Tanto? Poco? Lo stipendio mensile medio a Città del Messico è di 6-700 franchi; significa che veder giocare il Re costa mesi di “digiuno” a qualsiasi normale impiegato.

