Doppia sconfitta e crucci annessi: SUM, serve svoltare

MENDRISIO - Sette match disputati, sette sconfitte. 12 reti segnate e 70 prese. Non c'è che dire, più che un sogno, per la SUM la LNA si sta rivelando un incubo. Promosse al termine della scorsa stagione dopo un'epica cavalcata, le ticinesi hanno pagato e stanno pagando a caro prezzo l'impatto con una categoria nella quale le distrazioni sono vietate. Persi in estate i due tecnici di riferimento e partite con un allenatore che non ha saputo indicare la via, le arancionere si sono presentate impreparate - a livello tattico e difensivo soprattutto - alla nuova avventura. Risultato? Le sconfitte si sono accumulate e il morale è finito sotto i tacchi.

La stagione è ancora lunga, questo è vero; se a Mendrisio non riusciranno a sterzare velocemente e bruscamente, difficilmente riusciranno però a lottare fino all'ultimo per la tanto agognata salvezza. Di lavoro ce n'è molto da fare, come dimostrato dalle sfide del weekend, quella dolorosissima contro le affamatissime Piranha, campionesse di tutto, e quella non impossibile contro il Laupen. A Coira, sabato, è finita con un 17-1 che non ha bisogno di ulteriori commenti, con le prime della classe capaci di chiudere i conti già nel primo tempo (terminato 5-0). In casa, domenica contro le zurighesi, dalla SUM ci si attendeva però di più. Qualche disattenzione difensiva di troppo ha però partorito un 5-9 parecchio amaro. Due volte in vantaggio a inizio gara e, comunque, capaci di arrivare al 4-4 durante il secondo tempo, le ticinesi hanno perso contatto con le rivali tra la fine del secondo e la metà del terzo periodo, quando il Laupen ha definitivamente preso il largo.

Matteo Tagliabue