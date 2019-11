Zampata Tigers, piegati gli Starwings

LUGANO - Primo acuto in campionato per i Lugano Tigers, che nel sesto turno hanno superato gli Starwings per 90-83 (42-42). Per i ticinesi particolarmente in evidenza Portannese (24 punti), Williams (21) e Porter (21). Per i basilesi, piegati nella seconda metà di gara, si tratta del sesto ko consecutivo.

Nel frattempo, in campo femminile, da segnalare la sconfitta del Riva in Coppa Svizzera. Le momò, nel match degli ottavi, sono state sconfitte 75-45 dall'Elfic Fribogo.

TiPress