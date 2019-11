Serenona dà la colpa a Federer: «Gioco finché non si ritira lui»

WASHINGTON (USA) – Quattro sconfitte filate in una finale di Slam, quelle rimediate negli ultimi due Wimbledon e negli ultimi due US Open, non hanno levato la voglia di combattere a Serena Williams. Regina del tennis femminile, la statunitense ha infatti ammesso di sentirsi ancora la numero uno e di vedere davanti a sé un futuro sul campo. Da atleta.

Lei che ha compiuto 38 anni e che ha in bacheca ben 23 titoli Major ha così smentito John McEnroe, che non più di un paio di mesi fa le aveva pronosticato al massimo un'altra stagione nel circuito WTA.

«Amo il mio lavoro e quando sono in campo sento di essere ancora la migliore – ha graffiato Serenona – Comunque, ho intenzione di giocare almeno fino a quando non si ritirerà Roger Federer. Gli atleti oggi vanno ormai avanti a giocare fino ai 40 anni; e questo è qualcosa che fino a 10-20 anni fa era impensabile. Ora abbiamo a disposizione tecnologie avanzate per curare al meglio il nostro colpo. Per lavorare al meglio. E io, mai stata la più talentuosa o la più alta, ho sempre lavorato con grandissimo impegno».

Keystone (foto d'archivio)