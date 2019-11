TURGOVIA - Michael Albasini ha deciso di ritirarsi dal ciclismo professionistico dopo l'edizione 2020 del Tour de Suisse, il 16esimo della sua carriera.

Il 38enne rossocrociato della Mitchelton-Scott ha vinto, fra le altre cose, il Giro della Catalogna del 2012 e una tappa della Vuelta l'anno prima. Oltre a questo Albasini ha conquistato anche tre tappe del Tour de Suisse (2005, 2009 e 2012) e sette del Tour de Romandie (fra il 2014 e il 2017).



«Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile trovare le motivazioni e conservarle», si può leggere in un comunicato emesso dalla sua squadra. «Mi è costato molto tempo e parecchie energie. Questa decisione mi permette di avere un traguardo davanti agli occhi e credo che sia la miglior maniera per ritirarsi. Non ho aspettative particolari per quest'ultima parte della mia carriera. Voglio soltanto riuscire nella preparazione, fare tutto correttamente e raggiungere il miglior livello possibile. Se ce la farò, i risultati arriveranno di conseguenza. Voglio divertirmi».

Keystone, archivio