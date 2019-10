Gomito fratturato per Wendy Holdener

ZURIGO – Contrattempo doloroso per Wendy Holdener, infortunatasi mentre stava allenandosi in palestra. La 26enne svittese si è fratturata il gomito sinistro; senza però compromettere la stabilità del capitello radiale. Tenuto conto di ciò non dovrà sottoporsi a un intervento e potrà prendere parte alla trasferta in Scandinavia per il prossimo camp di allenamento.

La Holdener non dovrebbe mancare al prossimo appuntamento del circo bianco, lo slalom di Levi in programma a il 23 novembre.

keystone-sda.ch/STF (GIAN EHRENZELLER)