Miglior sportivo ticinese: anche lo sport per persone disabili ha la sua categoria

LUGANO - Nell’ambito della serata Miglior Sportivo Ticinese, che si svolgerà a Lugano il prossimo 4 novembre, verrà assegnato, unitamente agli altri riconoscimenti, un premio per la categoria «sport& disabilità». Quest’anno la Commissione Sportiva di inclusione andicap ticino ha scelto conferire questa gratifica ad una squadra e non ad un singolo atleta.

Il basket è sicuramente tra le discipline più praticate e ben frequentate all’interno dei gruppi sportivi regionali che sono affiliati alla nostra associazione. La squadra che verrà premiata si allena da circa 15 anni e quest’anno, in particolare, ha ottenuto il primo rango nel torneo nazionale - categoria C - organizzato da Special Olympics.

Il 4 novembre i premiati giocano quindi in casa, perché fanno parte del gruppo SIL-Lugano: si tratta infatti della squadra dei Tigers. Inoltre, il gruppo SIL festeggia quest’anno il suo 50esimo anniversario e, nonostante sia passato mezzo secolo dalla fondazione, è più vitale che mai. L’acronimo SIL stava, fino al 2018, per Sport Invalidi Lugano ed è stato coniato nel 1969. Oggi la sigla è rimasta immutata ma il suo significato è cambiato: dal 2019 è preferita la versione per esteso Sport is Life – lo sport è vita! Un concetto che inclusione andicap ticino condivide pienamente e che, grazie soprattutto a volontari e a partecipanti che riempiono regolarmente palestre e campi sportivi, merita di essere tradotto in pratica.

Elenco nomi dei giocatori della squadra Tigers: Federico Campana, Giovanni Colusso, Davide De Paz-Fumagalli, Justine Gaberell, Edoardo Galfetti, Muhamed Huskic, Dejan Jankovic, Ruth Orlandi, Marco Redmer, Nebil Shala.

Elenco nomi degli allenatori della squadra Tigers: Renato Bernasconi, Fabio Bogana, Claudio Campana, Robert Redmer.

Tipress, archivio