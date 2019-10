King Roger rinuncia, così la Svizzera non ci sarà

BASILEA - Nella giornata odierna - mercoledì 30 ottobre - Roger Federer ha annunciato che non parteciperà all'Atp Cup, il nuovo torneo per nazioni che rimpiazza la Hopman Cup in Australia (3-12 gennaio). Il renano avrebbe dovuto giocare in coppia con Henri Laaksonen per difendere i colori della Svizzera.

«È con grande rammarico che mi ritiro dalla prima edizione dell'Atp Cup», ha scritto King Roger su Twitter. «Quando avevo accettato di partecipare, il mese scorso, era stata una decisione veramente difficile da prendere, poiché significava trascorrere meno tempo a casa e iniziare la stagione in maniera molto intensa. Dopo aver discusso molto con la mia famiglia e con la squadra a proposito della stagione a venire, ho pensato che restare due settimane in più a casa porterà soltanto dei benefici ai miei cari e al mio tennis. Mi dispiace non poter prendere parte all'evento più eccitante del calendario, ma è la cosa migliore da fare se voglio continuare a giocare più tempo nel circuito Atp. Sono dispiaciuto per questo inconveniente e per la delusione che posso causare ai miei tifosi, ma spero che capirete le mie ragioni. Ai miei fans australiani: 'non vedo l'ora di vedervi all'Open d''Australia freschi e pronti'».

keystone-sda.ch/ (GEORGIOS KEFALAS)