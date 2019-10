La serata Miglior Sportivo Ticinese 2019 è aperta a tutti

LUGANO - Una grande serata (gratuita e aperta a tutti) dedicata allo sport ticinese nel corso della quale verrà svelato il nome del vincitore del prezioso riconoscimento “Miglior Sportivo Ticinese 2019”. Un’occasione unica dove incontrare tutti gli sportivi di spicco ticinesi, campioni del passato, ospiti d’onore e personalità del mondo sportivo. La serata, in programma lunedì 4 novembre al Palazzo dei Congressi di Lugano, sarà animata da intrattenimenti, musica e interviste a tutti gli sportivi in gara. Lo scorso anno l’ambito riconoscimento andò all’orientista campionessa del mondo Elena Roos. Per scoprire in diretta chi le succederà partecipate alla serata! Info e modalità di partecipazione su www.aiutosport.ch

Il concorso “Miglior Sportivo Ticinese dell’anno” promosso da Aiuto Sport Ticino è sostenuto dallo sponsor principale ESL Soggiorni Linguistici, dal co-sponsor Farma Industria Ticino con la collaborazione di Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi, inclusione andicap ticino, Panathlon Club Lugano e Starti prevenzione e sport.

Un’occasione unica per incontrare gli sportivi di spicco ticinesi

Veri e propri protagonisti della serata, condotta dai giornalisti sportivi Valentina Bonfanti – Formenti e Giancarlo Dionisio, saranno infatti presenti gli sportivi d’élite: Ajla Del Ponte (atletica), Filippo Colombo (mountain bike), Micheal Fora (hockey), Roberto Delorenzi (corsa in montagna), Ilaria Käslin (ginnastica artistica), Luca Bernaschina (atletica), Filippo Ammirati (canottaggio), Murat Pelit (sport e andicap) e le giovani speranze: Isabella Albertoni (pattinaggio artistico), Elisa Bertozzi (corsa d’orientamento), Neel Bianchi (canottaggio), Sasha Caterina (triathlon), Olivia Negrinotti (canottaggio), Alessia Pagnamenta (ginnastica artistica), Emma Piffaretti (atletica), Noè Ponti (nuoto), Timothy Rossetti (ginnastica artistica) e Simone Santoro (sci alpino). Ad affiancare gli sportivi vi saranno quali “padrini” campioni del passato, personalità e ospiti d’onore. Il programma della serata (inizio alle ore 20.00) prevede la nomina del Miglior Sportivo Ticinese della categoria “giovani speranze”. A seguire l’assegnazione dei riconoscimenti: “Premio etico” promosso da Panathlon Club Lugano e StarTi, “Sport e disabilità” promosso da inclusione andicap ticino e “Squadra Ticinese dell’anno” promosso dall’Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi. La serata si concluderà alle 22.00 con l’attesa proclamazione del Miglior Sportivo Ticinese dell’anno. Ad animare l’evento vi saranno simpatiche interviste agli sportivi e ai premiati, ma pure filmati, intrattenimenti musicali con i Looppoli e l’esibizione del Gruppo Trial Ticino.

Informazioni pratiche e biglietti

La serata è gratuita e aperta a tutti. Chi volesse partecipare può ritirare il biglietto (gratuito) d’ingresso la sera dell’evento entro le ore 19.45 presso il tavolo di ricezione situato nella hall del Palazzo dei Congressi di Lugano.

Il voto della giuria influenzerà il voto del pubblico?

I favoriti, secondo la classifica del pubblico, sono il vice-campione del mondo ed europeo U23 di MTB Filippo Colombo tra gli élite e il campione europeo giovanile di nuoto Noè Ponti nella categoria delle giovani speranze. Manca ancora però il verdetto della giuria neutrale i cui peso è del 50%. Non sono quindi da escludere sorprese!