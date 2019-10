Wta Finals, Bencic vince e resta in corsa

SHENZHEN (Cina) - Belinda Bencic (Wta 7) resta in corsa. La 22enne, alla sua prima partecipazione, può ancora strappare il biglietto per le semifinali alle WTA Finals di Shenzhen.

Dopo il ko all'esordio contro Ashleigh Barty, l'elvetica si è prontamente rifatta piegando in tre set Petra Kvitova (Wta 6). La rossocrociata, con qualità e carattere, si è imposta 6-3, 1-6, 6-4 in 1h47'. Nella terza frazione, intensa e ricca di break (5 in totale) la sangallese ha piazzato l'allungo decisivo nel nono game, per poi chiudere agevolmente alla battuta.

Nel prossimo incontro - decisivo - Belinda Bencic se la vedrà con Kiki Bertens, 27enne olandese che ha preso il posto dell'infortunata Naomi Osaka. Nel suo match d'esordio la Bertens ha sconfitto 3-6, 6-3, 6-4 Ashleigh Barty.

keystone-sda.ch/ (ALEX PLAVEVSKI)