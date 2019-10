Doppia sconfitta per la SUM

MENDRISIO - La squadra di LNA della Sportiva Unihockey Mendrisiotto è caduta due volte nel fine settimana. Sabato è stata sconfitta di misura dall'Unihockey Berner Oberland per 6-2, mentre nella giornata odierna dedicata alla Coppa Svizzera si è arresa alle formiche rosse R.A. Rychenberg Winterthur venendo estromessa dalla competizione.

Nella partita di sabato la SUM ha giocato un'eccellente partita. Nel primo tempo le ragazze orange hanno collezionato diverse occasioni da rete senza però riuscire a concretizzarle. La Unihockey Berner Oberland è invece risultata essere molto più incisiva e, con A. Meyer, ha firmato il vantaggio ospite. Dopo la prima pausa, la squadra bernese ha alzato il ritmo, ma l'ottima prestazione di Tommasini e della difesa hanno mantenuto in carreggiata la sportiva. Il secondo tempo si è chiuso con un parziale di 0-3, con le reti ospiti firmate da S. Piispa e C. Leu. Nell'ultima frazione di gioco la SUM ha provato ad alzare il ritmo, ma il confronto è diventato duro e fisico. Alla prima penalità inflitta alle padrone di casa, la squadra bernese è passata sullo 0-4 con la rete di S. Piispa. Gli ultimi tre minuti del confronto meritano di essere citati. Complice l'uscita di scena di Chiesa per un brutto infortunio e una penalità fischiata al capitano orange Zulji, il ciclone orange si è imbattuto sul Liceo di Mendrisio. Una magia di Intraina su bell'assist di Buser ha portato al gol Stark, in contropiede. Questo ha riacceso per un attimo le speranze delle padroni di casa. Le avversarie hanno però risposto con le reti J. Hakkarainen e L. Thierstein. La partita è terminata con il risultato finale di 2-6.

Oggi, domenica, è andata di scena la partita degli ottavi di finale di Coppa Svizzera contro le fortissime R.A. Rychenberg Winterthur. Nel primo tempo le orange hanno messo in grossa difficoltà le avversarie, tenendo bene il campo e chiudendo ogni varco. Hanno inscenato qualche bel contropiede e, dopo la rete ospite di S. Tanner, hanno trovato il pareggio con Fylche. Dal secondo tempo la partita ha preso improvvisamente un altro corso, nel giro di due minuti la squadra ospite ha infatti messo a segno 3 reti con N. Mattle, S. Tanner e V. Schmuki. Neanche il time out chiamato da Zanett ha scaturito alcun effetto, la R.A. Rychenberg Winterthur è andata ancora a segno con S. Tanner, S. Krausz, A. Frick e G. Rossier. La seconda frazione di gioco si è chiusa sull'1-8. Nell'ultimo tempo la SUM è sembrata aver finito la benzina, la squadra ospite non ha invece mollato di un centimetro andando a segno altre quattro volte con N. Mattle, S. Krausz, L. Larsson e G. Rossier. Il pesante risultato finale non lascia spazio a molte interpretazioni, 1 rete realizzata e 12 subite e addio alla Coppa Svizzera.

Matteo Tagliabue.