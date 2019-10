Basilea festeggia re Roger per la decima volta!

BASILEA - Roger Federer (Atp 3) in doppia cifra nella sua Basilea! Il renano - alla sua 15esima finale, la 13esima di fila (tolto il 2016 anno in cui non partecipò) - ha centrato il decimo successo in carriera agli Swiss Indoors, rendendo felicissima tutta la sua gente. D'altronde il 38enne lo ha sempre detto: "Vincere a casa mia ha sempre un gusto particolare". Come dargli torto?

L'idolo di casa - al suo 103esimo titolo in carriera - si è imposto agevolmente in finale sul giovane australiano Alex De Minaur (28): 6-2, 6-2 il punteggio finale di una partita a senso unico durata 1h08'. I due non si erano mai affrontati prima di oggi.

Solido al servizio, nel primo parziale King Roger ha trovato due break nel quarto e nell'ultimo gioco. Nel secondo set la musica non è cambiata, con il rossocrociato capace di chiudere il confronto dopo aver rubato il servizio all'avversario nel secondo e ancora una volta nell'ultimo game.

Una curiosità: il sempre più immenso Roger ha allungato a 24 la striscia di successi consecutivi a Basilea (non perde dalla finale del 2013 contro Del Potro).

keystone-sda.ch/ (ALEXANDRA WEY)