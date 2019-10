Wawrinka soffre ma vince, sarà derby con Federer

BASILEA - Stan Wawrinka non ha lasciato scampo a Francis Tiafoe (6-3, 3-6, 7-5 il risultato finale) e si è qualificato per i quarti di finale degli Swiss Indoors.

Almeno in partenza concentrato, preciso e molto mobile, il vodese ha preso prestissimo in mano le redini dell'incontro. Si è affidato a un servizio pulito e ficcante con il quale ha messo in difficoltà un rivale volenteroso ma non concreto. Chiuso il primo set con un break a zero (e nessuna palla break concessa), Stan è però vistosamente calato, smarrendo “feeling” con la battuta e finendo con il perdere un secondo parziale non certo impeccabile (tanti errori e servizio ceduto al quarto gioco).

A quel punto, riapertosi tutto, il rossocrociato ha però mostrato testa e muscoli. Ha resistito alle sfuriate del nordamericano e, al dodicesimo game, al secondo match point, ha piazzato la zampata decisiva. Quella che gli è valsa il passaggio del turno e il derby con Roger Federer.

keystone-sda.ch/ (GEORGIOS KEFALAS)