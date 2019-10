A Paradiso ci sarà tanto pubblico: «Ci giochiamo la salvezza e poi... grande festa»

PARADISO - Nella giornata di Sabato (ore 14) avrà luogo, alla pista di skater di Paradiso, gara-2 della finale dei playout di Prima Lega fra i padroni di casa e i Léchelles Coyotes. Grazie alla vittoria ottenuta in terra romanda (7-2), i ticinesi conducono la serie 1-0 e un successo davanti ai loro tifosi permetterebbe alla squadra di raggiungere la salvezza (best of 3).

I Tigers - oltre ad aver “arruolato” Elvis Merzlikins in estate - sono una società nota per le particolari feste a tema che accompagnano ogni incontro giocato in casa. «La partita di sabato sarà infatti caratterizzata da spettacoli di ballo tra una pausa e l’altra e, come di consueto, ci sarà una grande festa a seguire con tanto di DJ e buvette», è intervenuto il portiere Livio Rimoldi. «Sarà presente un nutrito pubblico, per questo motivo dovremo assolutamente sfruttare il fattore pista per ottenere la salvezza e per terminare senza altri intoppi questa stagione un po’ travagliata».

Ricordiamo che in regular season la compagine ticinese si era piazzata al nono posto della graduatoria con 22 punti, una sola lunghezza in meno dalla coppia formata da Bienne Seelanders e Grenchen (23). «Avevamo terminato la stagione regolare in crescendo e alla fine non abbiamo raggiunto i playoff soltanto per un punto. La classifica era molto corta, con sette squadre - dalla quarta alla decima - raggruppate in sette punti. Avevamo indubbiamente altre ambizioni a inizio campionato, il gruppo è valido e l’ha dimostrato anche battendo 9-4 il Rossemaison, leader del campionato. Non siamo stati fortunati e il ferimento patito dalla nostra star Alain Pasqualino, ex giocatore di Lega Nazionale di hockey su ghiaccio, non ci ha sicuramente aiutati. Ha giocato soltanto tre incontri, ma è comunque stato in grado di totalizzare 12 punti, 8 reti e 4 assist».

Quali sono gli obiettivi della società? «Il progetto a medio termine è interessante e il club ha delle ottime intenzioni in vista del campionato 2020/2021. Oltre ad aspettare qualche arrivo di peso a livello di giocatori e provare a centrare la promozione, è prevista una nuova pista e in seguito l’innesto di un settore giovanile. In questo modo la società potrà crescere ulteriormente e, nel futuro prossimo, provare ad ambire a traguardi sempre più importanti».