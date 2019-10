Non solo Barça-Real: rinviata anche la partita del... Biasca!

BIASCA - La delicata situazione venutasi a creare in Catalogna, in seguito alla condanna di alcuni leader del movimento indipendentista, ha spinto la popolazione locale alla rivolta. Negli ultimi giorni sono state diverse le manifestazioni messe in atto a Barcellona, città in cui è stata bloccata la mobilità sia verso l’esterno (occupazione dell’aeroporto "El Prat" con centinaia di voli cancellati), sia all’interno con barricate e occupazioni su strade e autostrade.

A causa della forte tensione sono stati di conseguenza cancellati tutti gli eventi sportivi che avrebbero dovuto avere luogo nella regione spagnola, fra cui il "Clasico" di calcio - fra Barcellona e Real Madrid - ma anche il match di Eurolega del Roller Club Biasca. La formazione ticinese avrebbe infatti dovuto affrontare domani sera - sabato 19 ottobre - il CE Noia in Catalogna, ma mancavano ovviamente le condizioni per garantire alla squadra la trasferta in tutta sicurezza.

Tipress, archivio