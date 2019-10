L'accademia di Rafa Nadal sbarca in Ticino

LUGANO - Nella giornata odierna - giovedì 17 ottobre - "PSsport Sagl" ha emesso un comunicato riguardante l'accademia di tennis di Rafael Nadal.

Di seguito il comunicato:

"PSsport sagl, unica agenzia ufficiale per il Canton Ticino della famosa Accademia Rafa Nadal di Manacor, ha il piacere di comunicare che l’Accademia Rafa Nadal sarà in Ticino per ben 4 ”Clinic” totalmente gratuiti nelle seguenti date: domenica 20 ottobre presso il Tennis Club 1903 di Pregassona (in caso di brutto tempo Les Amis); lunedì 21 ottobre presso il Tennis Club Chiasso; martedì 22 ottobre presso il Tennis Club Ascona; mercoledì 23 ottobre presso il Tennis Club Bellinzona.

Il Clinic viene ripartito in tre fasce d’eta, bambini, adolescenti ed adulti, con inizio la domenica e mercoledi ore 13.30 e fine ore 18.00 mentre il lunedi ed il martedi con inizio ore 16.30 e fine ore 21.00. Non perdetevi questa straordinaria opportunità completamente gratuita. Inoltre a tutti i partecipanti verrà distribuito un gadget ricordo. Per iscrizioni ed informazioni contattare info@pssport.ch o 076/378.27.28".

keystone-sda.ch/STF (Charles Krupa)