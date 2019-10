La Bencic avanza a Mosca: ribaltata la Hercog

MOSCA (Russia) - Vittoria in rimonta per Belinda Bencic, Wta 10 che ha superato - non senza difficoltà - gli 1/8 di finale del torneo di Mosca. Opposta alla slovena Polona Hercog (Wta 49), la sangallese si è imposta 1-6, 6-3, 6-4 in 1h56'.

Persa malamente la prima frazione, l'elvetica ha trovato maggior efficacia nella seconda, dove ha piazzato il break decisivo nell'ottavo game. Nel terzo set la Bencic si è trovata sotto 3-0, ma ha saputo rialzare il capo e ribaltare la rivale grazie a due break (quinto e settimo gioco).

Nei 1/4 la rossocrociata se la vedrà con la vincente del duello Yastremska-Flipkens.