Comandano Colombo e Ponti: cresce l'attesa per il verdetto finale

LUGANO - Cresce l'attesa per il verdetto finale del concorso “Miglior Sportivo Ticinese 2019”, fissato per lunedì 4 novembre alle ore 20.00 presso il Palazzo dei Congressi di Lugano. Una serata all’insegna dello sport ticinese con la partecipazione degli sportivi in gara, campioni di oggi e del passato e personalità del mondo sportivo (l’entrata è gratuita, è gradita la riservazione tramite info@aiutosport.ch). Nel frattempo il pubblico può votare tramite www.aiutosport.ch gli sportivi più meritevoli per la vittoria finale fino al 28 ottobre 2019.

Il concorso “Miglior Sportivo Ticinese dell’anno” promosso da Aiuto Sport Ticino è sostenuto dallo sponsor principale ESL Soggiorni Linguistici, dal co-sponsor Farma Industria Ticino con la collaborazione di Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi, inclusione andicap ticino, Panathlon Club Lugano e Starti prevenzione e sport. Per la serata si ringrazia inoltre la Città di Lugano e RSI.

Filippo Colombo in testa… ma si può votare ancora fino al 28 ottobre.

Sarà il primo anno di una vittoria maschile? Finora il concorso “Miglior Sportivo Ticinese dell’anno” è sempre stato attribuito a donne: Lara Gut, Irene Pusterla, Ilaria Käslin, Ajla Del Ponte e, l’ultima in ordine di tempo, Elena Roos. Al momento la classifica provvisoria è guidata dal vicecampione mondiale ed europeo U23 di MTB Filippo Colombo, seguito dall’atleta Ajla Del Ponte e dalla ginnasta Ilaria Käslin. Tra i giovani invece il favorito sembra essere Noè Ponti (già vincitore di categoria dello scorso anno). Ma nulla è ancora deciso! Il pubblico può dire la sua ancora fino al 28 ottobre tramite il sito www.aiutosport.ch, dopodiché la parola passerà alla giuria neutrale, il cui peso sarà del 50%.

Una grande festa dello sport ticinese aperta a tutti: non mancate!

La data da annotare per vivere di prima persona il verdetto finale è lunedì 4 novembre (ore 20.00) presso il Palazzo dei Congressi di Lugano. Una serata gratuita e aperta a tutti all’insegna dello sport ticinese con la presenza degli sportivi in gara, ma pure campioni del passato e personalità del mondo dello sport ticinese. Nel corso della serata oltre a premi “Miglior Sportivo Ticinese” e “Miglior Sportivo Ticinese – categoria giovani speranze” verranno pure assegnati tre riconoscimenti: il “premio etico” (patrocinato da Panathlon Club Lugano e Starti), “sport e disabilità” (patrocinato da inclusione andicap ticino), e “squadra ticinese dell’anno” (patrocinato dall’ATGS). La serata sarà arricchita da momenti di animazione, musica, filmati e interviste a tutti i finalisti.

Informazioni, voto e classifiche aggiornate: www.aiutosport.ch

La classifica del 15 ottobre 2019

Sportivi d’élite: 1. Filippo Colombo, mountain bike – 2. Ajla Del Ponte, atletica – 3. Ilaria Käslin, ginnastica artistica – 4. Michael Fora, hockey – 5. Roberto Delorenzi, corsa in montagna – 6. Murat Pelit, sport andicap – 7. Luca Bernaschina, atletica – 8. Nicole Bullo, hockey – 9. Filippo Ammirati, canottaggio – 10. Tobia Pezzati, corsa d'orientamento-

Giovani speranze: 1. Noé Ponti, nuoto – 2. Simone Santoro, sci alpino – 3. Emma Piffaretti, atletica – 4. Neel Bianchi, canottaggio – 5. Sasha Caterina, triathlon – 6. Olivia Negrinotti, canottaggio – 7. Isabella Albertoni, pattinaggio artistico – 8. Timothy Rossetti, ginnastica artistica – 9. Alessia Pagnamenta, ginnastica artistica – 10. Elisa Bertozzi, corsa d'orientamento.