Caduta in bici, Merckx ricoverato d'urgenza

TERMONDE (Belgio) - Brutta avventura per Eddy Merckx, finito all'ospedale di Termonde dopo una caduta in bici.

Uscito con degli amici per la classica pedalata domenicale, come riportato da Het Nieuwsblad il 74enne ha avuto un incidente, nel quale ha riportato un trauma cranico e delle ferite alla testa. Ricoverato d'urgenza e tenuto in osservazione per tutta la notte, il belga si sottoporrà lunedì a esami approfonditi.