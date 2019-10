«Io e Federer, che peccato: mi invidiavano tutte le colleghe»

FLAWIL - In programma tra Sydney, Brisbane e Perth a inizio gennaio, la World Team Cup è il nuovo appuntamento del 2020 tennistico. Nata per soddisfare i malinconici della vecchia Coppa Davis, la manifestazione sostituirà la Hopman Cup (che potrebbe tornare in un altro periodo, nel 2021), kermesse recentemente dolcissima per la Svizzera. Con Roger Federer e Belinda Bencic in campo, la squadra rossocrociata ha infatti vinto le ultime due edizioni disputate.

«Per me è davvero un peccato che non ci sia più quel torneo - ha ammesso proprio la Bencic - la settimana in Australia, la prima della stagione, è sempre la migliore per me. E poi, oltre a vincere, c'era l'invidia di tutte le altre giocatrici per il fatto che mi battevo insieme con Roger. Alle loro battute io rispondevo sempre: "Sono solo nata nel Paese giusto". Stare in campo con Federer non ha prezzo. Quel che più ho ammirato è la freddezza che ha mentre gioca a un livello... mondiale».

Keystone (foto d'archivio)