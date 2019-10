Charlotte Worthington e Anthony Jeanjean campioni europei a Cadenazzo

CADENAZZO - Sono Charlotte Worthington e Anthony Jeanjean i primi Campioni Europei di BMX Freestyle Park, la spettacolare disciplina che tra meno di 10 mesi farà il proprio ingresso nel programma dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

L’evento, valido proprio come prova di qualificazione olimpica, si è tenuto a Cadenazzo nel nuovissimo e moderno impianto realizzato in Ticino ed ha visto una partecipazione internazionale particolarmente qualificata con 48 atleti provenienti da 13 nazioni.

Dopo le entusiasmanti prove di qualificazione nel pomeriggio di sabato, le finali, che hanno fatto registrare il tutto esaurito per quanto riguarda il pubblico, sono state particolarmente combattute con Anthony Jeanjean (Francia) vincitore con 93 punti davanti a Marin Rantes (Croazia) con 91,20 punti e Declan Brooks (Gran Bretagna) con 91 punti.

Grazie ad un’ottima prestazione Charlotte Worthington (Gran Bretagna) si è aggiudicata il titolo femminile con 91,60 punti. Medaglia d’argento per Lara Lessmann (Germania) con 84,60 punti, bronzo per la russa Elizaveta Posadskikh (82,80 punti).

Rocco Cattaneo, Presidente dell’Union Européenne de Cyclisme, è naturalmente soddisfatto: «Il BMX Freestyle è una disciplina nuova che in questi anni sta raccogliendo sempre maggiori consensi, per questo non potevamo certo esimerci dall’organizzazione del primo Campionato Europeo. Il successo in termini di partecipazione, di pubblico e di spettatori del live streaming che ha proposto integralmente l’evento sono la dimostrazione di come questa disciplina sia destinata a crescere in maniera esponenziale nel prossimo futuro. L’union Européenne de Cyclisme guarda con particolare attenzione a tutto ciò che riguarda la promozione del ciclismo e proprio per questo abbiamo inserito nel nostro calendario alcune importanti novità».

keystone-sda.ch/ (SAMUEL GOLAY)