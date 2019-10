È Medvedev il nuovo re di Shanghai

SHANGHAI (Cina) - È Daniil Medvedev (Atp 4) il nuovo re di Shanghai, 12 mesi dopo il successo di Novak Djokovic.

La "giovanissima" finale - che vedeva il russo opposto al tedesco Alexander Zverev (6) - si è chiusa sul 6-4, 6-1 dopo 1h13' di gioco.

Nella prima frazione a risultare decisivo è stato un break centrato proprio nell'ultimo game, mentre il secondo set non ha avuto storia.

Per Medvedev si è trattato del settimo successo in carriera, il secondo in un "1000" dopo la vittoria centrata in agosto a Cincinnati.

keystone-sda.ch/STF (Andy Wong)