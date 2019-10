Federer va sotto, poi rimonta ma alla fine saluta Shanghai

SHANGHAI (Cina) - Roger Federer (Atp 3) ha conosciuto un venerdì dai due volti a Shanghai. Prima è finito sotto di un set, poi ha impattato la sfida con una seconda frazione che più pazza non si può (salvando diversi match point dell'avversario) per poi infine cedere definitivamente il passo ad Alexander Zverev (6). La sfida - con vista sul penultimo atto del Masters 1000 di Shanghai - si è chiusa sul 6-3, (7)6-7, 6-3 in favore del 22enne di Amburgo dopo 2h05' di gioco.

Protagonista di un primo set “piatto” - mai riuscito a impensierire il 22enne tedesco quando questo era in battuta – il renano si è arreso dopo aver ceduto il servizio nel sesto gioco. Più frizzante nel secondo parziale, nel quale è partito con un 2-0, Roger ha comunque commesso errori per lui inconsueti, permettendo al rivale di arrivare velocemente al pareggio (2-2) e poi di piazzare un break pesantissimo all'undicesimo game. Tutto finito? Macché: ritrovatosi addirittura 0-40, il campionissimo rossocrociato ha salvato tre match point prima di volare sul 6-6 e, dopo un tie-break tirato, di chiudere 7-6. Ma nel terzo set il tedesco - che non ha subito nessun contraccolpo psicologico - ha ripreso in mano le redini della contesa, centrando il break decisivo nel secondo gioco. Da lì in poi Roger non è più riuscito a ribaltare le sorti di un match davvero emozionante.

In semifinale Zverev se la vedrà con il vincente della sfida tra Thiem e Berrettini. L'altro penultimo atto opporrà Tsitsipas (3-6, 7-5, 6-3 su Djokovic) a Medvedev (6-3, 7-6 su Fognini).

keystone-sda.ch/STF (Andy Wong)