Segnali positivi in casa SUM nonostante la sconfitta

ZUGO – Guidate alla transenna da Fabrizio Zanetti, le Ladies si presentano nella piovosa Zugo con un piglio totalmente diverso dalle ultime partite. Il cambio al vertice sembra aver dato una scossa alle ragazze arancionere e già dal riscaldamento si intuisce che potrebbe essere la volta buona: grinta, entusiasmo e voglia di giocarsela fino in fondo.

Il primo tempo rivela subito una SUM combattiva che si lancia all’attacco aggredendo le zugane con un pressing asfissiante. Molte le occasioni per le arancionere che però non concretizzano e subiscono anzi il primo gol su un tiro dalla distanza ben schermato davanti al portiere. Stavolta però il pareggio non si fa attendere: Zulji libera Teggi sulla sinistra che fulmina il portiere zugano sul secondo palo. Il primo tempo si chiude quindi in parità.

Secondo tempo sulla falsa riga del primo: SUM alta, che pressa e gioca sulle ali del ritrovato entusiasmo. Su passaggio illuminante di Chinotti, Intraina fa esplodere la tifoseria arancionera al 23’04'' portando la SUM al primo vantaggio nella storia del sodalizio ticinese in NLA. Ci vuole un powerplay per la squadra di casa (penalità dubbia comminata a Teggi) per permettere alle avversarie di tornare in parità grazie a un missile di Brolund. Anche il secondo tempo si chiude quindi all’insegna dell’equilibrio tra le due squadre.

Nel terzo tempo tornano alla ribalta le cattive abitudini arancionere: un minuto di blackout totale permette alle avversarie di portarsi velocemente sul 4-2. La SUM accusa il colpo e i muniti seguenti sono piuttosto caotici. Al 51’27'' cade anche il 5-2 a cui segue il timeout arancionero. La scrollata di Zanetti rimette in carreggiata le ticinesi che piazzano subito il 5-3 grazie alla topscorer Stark. L’assalto finale non sortisce gli effetti sperati e la partita si chiude senza ulteriori marcature.

Ora le ragazze hanno tre settimane di pausa per lavorare su ciò che ancora manca per colmare il divario con le avversarie in attesa del doppio turno di campionato/coppa del 26-27 ottobre nella palestra del Liceo Cantonale di Mendrisio.