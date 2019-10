Tigers e Riva al tappeto

FRIBORGO - Niente da fare per i Lugano Tigers, tornati battuti dalla trasferta di Friborgo. I ticinesi, di scena sul parquet dell'Olympic, sono stati sconfitti 88-77 (46-35) nel secondo turno di campionato. In classifica, dopo due impegni, i Tigers restano fermi a zero punti.

In campo femminile esordio difficile per il Riva Basket. Le ticinesi sono state sconfitte in casa dell'Hélios 95-61.