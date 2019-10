La Svizzera di Ajla Del Ponte in finale Mondiale

DOHA (Qatar) - Un ottimo terzo posto in batteria ha permesso ad Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji e Salomé Kora di qualificarsi per la finale nella 4x100m dei Mondiali di Doha e – contemporaneamente – per le Olimpiadi estive del prossimo anno.

Il 42”82 stampato dalle quattro svizzere è stato battuto solo dal 42”46 delle atlete degli USA e dal 42”75 (primato stagionale) firmato dal quartetto di Trinidad and Tobago. La finale del Mondiale si disputerà sabato, alle ore 21.05.

La serata non è invece stata fortunata per Lea Sprunger la quale, nonostante il nuovo record svizzero, non è riuscita a salire sul podio nei 400m hs. La 29enne vodese ha chiuso la prova con un gran 54”06 ma è stata preceduta dalle statunitensi Dalilah Muhammad (52”16, nuovo record del mondo) e Sydney McLaughlin (52”23) e dalla Giamaicana Rushell Clayton (53”74).

keystone-sda.ch/ (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)