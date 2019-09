Quando Novak Djokovic si diletta con il sumo...

TOKYO (Giappone) - Novak Djokovic è in Giappone per disputare il torneo di Tokyo e domani sfiderà il giovane australiano Alexei Popyrin in occasione dei 1/16 di finale. Nel frattempo il numero uno al mondo ha voluto dilettarsi con il sumo, dato che ha sempre apprezzato questo sport: da piccolo era infatti fan di Yokozuna.

Come si può vedere dal video in allegato, il serbo ha provato a "contrastare" al meglio il suo avversario, ma è stato davvero difficile per lui riuscire a spostare un colosso del genere. La differenza di fisico è notevole, tanto che Djokovic sembra un bambino di fianco al lottatore.

«Non mi sento molto in forma per il sumo», ha scherzato proprio Nole in un'intervista diffusa sul sito dell'Atp. «Penso però che con qualche chilo in più sarei pronto per la competizione. Il peso perfetto sarebbe sicuramente tre volte il mio peso attuale. È impressionante vedere fino a che punto sono flessibili».

Print screen video