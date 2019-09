Da campione del mondo a... licenziato: la strana parabola di Dennis

ADELAIDE (Australia) - Laureatosi campione del mondo soltanto settimana scorsa per la seconda volta consecutiva nella cronometro, Rohan Dennis si ritrova attualmente senza squadra. La sua formazione infatti - la Bahrain-Merida - ha annunciato di avere interrotto il rapporto con il campione australiano.

«La squadra ha messo un termine al contratto di Dennis già lo scorso 13 settembre», hanno spiegato i vertici della Bahrein-Merida. «Questa informazione non è stata diffusa prima per permettere a Dennis di preparare i suoi Mondiali senza troppe perturbazioni esterne. Dennis si è appellato al collegio arbitrale dell'UCI, per cui - momentaneamente - non ci saranno altri commenti».

Il 29enne australiano aveva misteriosamente abbandonato il Tour de France senza fornire spiegazioni precise e in seguito non aveva più preso parte a nessuna gara con la sua squadra.

keystone-sda.ch/ (Nigel Roddis)