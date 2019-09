Prima rete nella massima serie per le Ladies e terza sconfitta consecutiva

MENDRISIO – La terza giornata di campionato non ha sorriso alle Ladies le quali - perdendo 12-1 in casa contro le Wizards - hanno incamerato la terza sconfitta consecutiva.

L’andamento della gara ha rispecchiato fedelmente le difficoltà che sta vivendo la squadra orange. Le ragazze sono entrate in campo con la voglia di ribaltare ogni pronostico, mettendo a segno un buon primo tempo in cui hanno sfruttato i loro punti di forza, ovvero la grinta e il cuore. Le prime due reti avversarie - di Wyss e Hanimann - sono scaturite da errori di concentrazione e sono state brave le bernesi a trasformare in oro ogni piccola defezione orange. A fine primo tempo è poi finalmente arrivato anche il primo gol in LNA della SUM, con la Stark che ha avuto il merito di portare le orange sul parziale di 2-1.

All'inizio del periodo centrale le ticinesi, complice un errore di posizionamento, hanno regalato l’ennesima rete alle proprie avversarie. Le bernesi hanno così fiutato il momento di difficoltà e sono andate a segno cinque volte nel giro di qualche minuto. Di Cina, Wyss (2 volte), Mucha, Hanimann le marcature ospiti.

Il terzo tempo ha visto l’esordio in LNA di Amy Alberti, la portiere classe 2003. Nei primi 10 minuti le ladies hanno ritrovato il filo del gioco, riuscendo a imbastire buone trame d’attacco e difendendo bene la propria zona di difesa. Ma l’ottava segnatura delle Wizard ha spento definitivamente ogni entusiasmo: le orange sono crollate e Cattaneo, Cina (2 volte), Marendaz e Hintermann hanno fissato lo score sul 12-1 finale per le bernesi.

Prossimo appuntamento, sabato 5 ottobre a Zugo.

Tipress, archivio