Altra sconfitta pesante per le ragazze della SUM

WINTERTHUR – Nella seconda giornata di campionato di LNA, arriva la seconda sonora sconfitta per la squadra momò. La formazione delle Red Ants Rychenberg Winterthur si afferma con un eloquente 10 a 0.

Sulla carta la formazione Zurighese doveva essere alla portata delle ragazze di coach Minervino, nella stagione scorsa si erano posizionate al sesto rango. Nel primo tempo le arancionere riescono a reggere l’onda d'urto delle avversarie, che con una prima linea di altissimo livello mettono sotto forte pressione la difesa ticinese. Il primo tempo si chiude 2 a zero per le Formiche Rosse, che vanno a segno con le due nazionali Scheidegger e Mattle. Le orange si fanno apprezzare con qualche buona ripartenza in contropiede ma non riescono ad incidere.

Ad inizio del periodo centrale, un rigore conquistato dalla veloce Pini, potrebbe rimettere in partita le orange. L’esecuzione di Zulji non va a buon fine e come nella prima giornata di campionato, le ticinesi si perdono e chiudono il tempo centrale con un pesante passivo di 6-0. La squadra momò sembra spaesata e priva di ogni punto di riferimento. La Formiche Rosse vanno a rete con Frick, Krausz, Rossier e Lehmusvuori.

Minervino prova a ridisegnare la squadra nel terzo tempo, spostando Stark dalla difesa all'attacco. La forte finlandese porta peso e agonismo davanti, le orange a più riprese sfiorano la rete ma troppo forti le zurighesi che con altre 4 reti di Scheidegger (2 volte), Larsson e Frick mettono fine alla partita.

La seconda pesante sconfitta consecutiva, porta con sé un primo forte segnale, il salto di categoria dalla LNB alla LNA è enorme e metterà a dura prova le ragazze momò.

Prossimo appuntamento al Liceo di Mendrisio, sabato 28 settembre alle ore 17:00 contro le Wizards.