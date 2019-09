Spettacolo a Ginevra: la sfida è ferma sull'1-1

GINEVRA - La terza edizione della Laver Cup sta entrando nel vivo e - in attesa di poter assistere al doppio di questa sera in cui sarà in campo Roger Federer - sono stati disputati i primi due singolari fra Team Europe e Team World.

La sfida è in perfetta parità (1-1): dapprima l'austriaco Dominic Thiem ha prevalso sul canadese Denis Shapovalov (6-4, 5-7, 13-11), dopodiché lo statunitense Jack Sock ha ristabilito la parità contro l'italiano Fabio Fognini: 6-1, 7-6(7/3) il risultato finale.

Questa sera si disputa il terzo singolare fra il greco Stefanos Tsitsipas e l'americano Taylor Fritz e a seguire il primo doppio con King Roger in campo in coppia con Alexander Zverev (vs Sock-Shapovalov).

keystone-sda.ch/STF (MARTIAL TREZZINI)