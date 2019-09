«A Wimbledon 2020 ci sarò. Olimpiadi? Deciderò presto»

GINEVRA - Da Ginevra, dove da venerdì 20 a domenica 22 settembre andrà in scena al Palexpo il grande spettacolo della Laver Cup, Roger Federer ha parlato della sua prossima stagione agonistica.

Il fuoriclasse renano, che nell'ultima edizione di Wimbledon ha (solo) accarezzato un trionfo memorabile venendo sconfitto da Djokovic al termine di un match pazzesco, ha ben chiaro il suo calendario proprio fino al prossimo Major londinese. Il campionissimo elvetico - come riportato da "tennisworlditalia" - aprirà la sua stagione all'ATP Cup a inizio gennaio. «La mia preparazione inizierà l'11 dicembre, ma all'ATP Cup non dovrò per forza essere al 100%. L'obiettivo è l'Australian Open. Ad ogni modo è tutto concordato, ne ho parlato col mio preparatore Pierre Paganini. Ho deciso dove voglio giocare fino a Wimbledon, ma non è ancora tempo di annunciare ufficialmente i vari tornei».

Nel suo amato "giardino" King Roger dunque ci sarà, ma resta ancora qualche dubbio sulla sua presenza alle Olimpiadi di Tokyo, in programma tra fine luglio e inizio agosto. «Presto deciderò se giocare o meno le Olimpiadi. Ne ho già parlato col mio Team e con Mirka, nelle prossime settimane prenderò una decisione definitiva. Per me, la cosa più importante, resta giocare e avere allo stesso tempo delle pause per stare con la mia famiglia».