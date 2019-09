Miglior Sportivo Ticinese 2019: chi succederà all’orientista Elena Roos?

LUGANO - Da 39 sportivi a 20: il pubblico ha decretato tramite oltre 13'000 voti espressi online su www.aiutosport.ch i 10 sportivi di ogni categoria (élite e giovani speranze) che accedono alla fase finale del concorso e possono essere votati nel corso del terzo ed ultimo periodo di voto. I nomi dei vincitori verranno svelati lunedì 4 novembre in occasione della serata finale di premiazione in programma al Palazzo dei Congressi di Lugano (entrata gratuita).

Il concorso “Miglior Sportivo Ticinese dell’anno”, promosso da Aiuto Sport Ticino, è sostenuto dallo sponsor principale ESL Soggiorni Linguistici, dal co-sponsor Farma Industria Ticino con la collaborazione di Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi, inclusione andicap ticino, Panathlon Club Lugano e Starti prevenzione e sport.

20 sportivi ticinesi di spicco in finale: ecco chi sono

A concorrere per un posto per la finale dei migliori sportivi ticinesi 2019 vi erano 39 atleti rappresentanti 20 discipline sportive selezionati in base ai loro piazzamenti sia a livello nazionale che internazionale. Ad accedere alla fase finale sono i 10 sportivi più votati dal pubblico della categoria élite e rispettivamente delle giovani speranze (elencati di seguito in ordine alfabetico per disciplina sportiva).

I finalisti per la categoria élite sono: Luca Bernaschina (atletica), Ajla Del Ponte (atletica), Filippo Ammirati (canottaggio), Tobia Pezzati (corsa d’orientamento), Roberdo Delorenzi (corsa in montagna), Ilaria Käslin (ginnastica artistica), Nicole Bullo (hockey), Michael Fora (hockey), Filippo Colombo (mountain bike) e Murat Pelit (sport e andicap).

Per la categoria delle giovani speranze i beniamini del pubblico che accedono alla finale sono: Emma Piffaretti (atletica), Neel Bianchi (canottaggio), Olivia Negrinotti (canottaggio), Elisa Bertozzi (corsa d’orientamento), Alessia Pagnamenta (ginnastica artistica), Timothy Rossetti (ginnastica artistica), Noè Ponti (nuoto), Isabella Albertoni (pattinaggio artistico), Simone Santoro (sci alpino) e Sasha Caterina (triathlon).

I finalisti possono essere votati su www.aiutosport.ch fino al 28 ottobre 2019 (affinché il voto sia valido occorre indicare 4 preferenze, inoltre ogni persona può votare al massimo una volta). Oltre al voto del pubblico, che nel computo finale “vale” il 50%, un altro 50% è messo a disposizione di una giuria neutrale composta da giornalisti sportivi e rappresentanti dei partner.

Lunedì 4 novembre il verdetto finale al Palazzo dei Congressi di Lugano!

I nomi dei vincitori verranno resi noti nel corso della serata “Miglior Sportivo Ticinese 2019”, in programma lunedì 4 novembre alle ore 20.00 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Una serata aperta al pubblico e gratuita all’insegna dello sport ticinese, con la presenza degli sportivi in gara, campioni del passato e personalità del mondo sportivo (riservazione gradita tramite info@aiutosport.ch). Informazioni, voto e classifiche aggiornate: www.aiutosport.ch.