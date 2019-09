SUM nettamente battuta all'esordio

MENDRISIO - Nella giornata odierna - sabato 14 settembre - le arancionere della SUM hanno disputato (e perso!) la prima partita di NLA. Il risultato è stato schiacciante: 11-0 per le Skorpions, che dopo un primo tempo di riscaldamento hanno letteralmente inserito la quinta marcia inanellando una rete dietro l'altra.

Ricordiamo che nella scorsa stagione le ragazze dell’Emmental si erano piazzate terze in classifica e - anche oggi - hanno dimostrato in campo di non avere nessuna intenzione di peggiorare il podio guadagnato la scorsa stagione. La squadra è molto competitiva, è solida in difesa e cinica in attacco.

«Quando perdi, non perdere la lezione», su questa riflessione del Dalai Lama, coach Raimondo Minervino - alla prima stagione sulla panchina della SUM - ha analizzato il match. «La prima partita di un campionato di questo livello è un profondo insegnamento, ma di certo non è una lezione persa. Sono certo che riusciremo a trasformare la sconfitta di oggi in qualcosa di buono per il futuro. Il risultato è stato in ogni caso pesante. Nel passaggio di categoria dalla LNB alla LNA è inevitabile trovare ostacoli sul proprio percorso. Le avversarie sono su un gradino più alto e il ritmo di gioco è serratissimo. Non era proprio quello a cui le ragazze erano abituate la stagione passata. Le Ladies sono state toste e hanno giocato con passione».

Da segnalare che Sandra Tommasini, numero 77, è stata premiata come migliore giocatrice... «Oggi abbiamo dato tutto quello che potevamo, era impossibile fare meglio. La nostra difficoltà in difesa è tangibile, ma sono certa si possa migliorare».

Undici reti sono tante. Ti sei sentita sotto pressione? «Direi di sì, soprattutto nel secondo e nel terzo tempo. Non ho abbassato la guardia nemmeno per un istante e sono soddisfatta della mia prestazione e di quella della squadra».

Credi che la partita di oggi sia stata una cartina al tornasole rispetto a quel che vi aspetta in LNA? «Le Skorpions sono una grande squadra, il loro livello è altissimo rispetto a quello a cui eravamo abituate. Noi siamo delle novelline e oggi direi che abbiamo cominciato con il botto».

Che accorgimenti pensi sia necessario introdurre per il campionato che è stato inaugurato oggi? «Noi diamo sempre il massimo. In questa stagione noi ambiamo a conquistare qualche punto. Abbiamo voluto con tutte noi stesse sbarcare in serie A e non siamo qui per prendere sberle».

Cosa vi unisce sul campo? «Ci conosciamo da tanti anni e siamo una piccola famiglia. È naturale essere unite quando si vince, ma è proprio nei momenti difficili in cui la squadra mostra la sua compattezza. Per esempio non c’è volta in cui, dopo aver incassato un gol, almeno una compagna di squadra non mi dia una pacca sulla spalla».

Cosa vi aspetta la prossima settimana? «Ci attendono le formiche rosse (Red ants) in trasferta a Rychenberg, Winterthur. Speriamo non siano troppo agguerrite».

Tipress