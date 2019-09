NANCHANG (Cina) - Nulla da fare per Stefanie Vögele (Wta 117) nel primo turno del torneo cinese di Nanchang.

L'elvetica - che non era riuscita a staccare il pass per il tabellone degli US Open - è stata sconfitta per 7-5, 6-3 dalla ceca Kristyna Pliskova (81). Il match è durato 1h17'.

Solo in rarissime occasioni la 29enne rossocrociata è riuscita ad imporre il suo gioco.

Keystone