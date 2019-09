Nadal mai così vicino a Federer in 15 anni, «Per colpa sua, Roger giocherà altre due stagioni»

NEW YORK (USA) - Inizio di stagione 2004. Federer era reduce dal successo di Wimbledon (l'anno prima) e Nadal era un ragazzino. In quel momento - o anche nella seconda parte del 2003, se preferite - la differenza di Slam vinti tra i due futuri campionissimi era pari a... uno. Ovviamente.

Proprio come ora. Con il successo agli US Open il maiorchino ha infatti quasi completato la sua rimonta: è tornato vicinissimo al basilese. Al contrario di quanto successe anni fa, quando Roger era già in rampa di lancio (nel 2004 vinse tre Slam), adesso è però Rafa a viaggiare alla velocità maggiore. "Quando aggancerà Federer?", è stata una delle domande più gettonate del post sfida a Medvedev. Pochi hanno trovato una risposta convincente, anche se l'"evento" potrebbe verificarsi già la prossima primavera, con il nuovo Roland Garros; uno ha provato invece a raccontare uno scenario differente. I cinque Major messi in cassaforte dal mancino di Manacor negli ultimi tre anni sono la ragione - secondo Mats Wilander - che spingerà il renano a continuare ancora.

«Per colpa di Nadal, Federer giocherà almeno altre due stagioni - ha sottolineato il 55enne ex campione svedese - I risultati dello spagnolo, che lui proverà a fermare, lo spingeranno ad andare avanti».

keystone-sda.ch/STF (Charles Krupa)