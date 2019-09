Nadal vince la maratona di New York; Federer è ora a un passo

NEW YORK (USA) - L'anno d'oro di Daniil Medvedev, quello delle finali a Washington e Montreal, del successo a Cincinnati e dell'approdo alla quinta posizione della classifica ATP, non ha partorito la sorpresissima della vittoria agli US Open. Sul cemento di New York, nello Slam di Flushing Meadows, il russo si è infatti inchinato davanti a Nadal, in trionfo 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 in 4h54'.

Arrivato all'ultimo atto del Major piegando, nell'ordine, Gunneswaran, Dellien, Lopez, Köpfer, un modesto Wawrinka e Dimitrov, il 23enne moscovita non è riuscito a superare l'ultimo ostacolo. A scalare la montagna Rafa. Ci ha provato, ha combattuto su ogni pallina, ma non ha saputo risolvere l'enigma presentatogli.

Medvedev ha cominciato con un primo set ben giocato, nel quale ha saputo strappare la battuta e anche disinnescare quattro palle break al rivale. Arrivato al servizio sul 5-6, si è però fatto sorprendere, arrendendosi dopo quasi un'ora e mezzo. Subito il contraccolpo, per almeno un'ora il maiorchino ha imperversato, prendendosi il secondo parziale e scappando sul 3-2 (con break all'attivo) nel terzo. Tutto finito? Per nulla. Il russo ha reagito e, spinto da grande forza mentale, ha prima rimesso in equilibrio il set e poi, con un break al dodicesimo gioco, lo ha chiuso 7-5. Più equilibrato il quarto parziale nel quale, nonostante le occasioni (una per Daniil, due per Rafa), fino al nono game non ci sono stati guizzi. Al decimo però... l'iberico si è fatto infilare, perdendo così 4-6. Stessa storia nell'ultimo e decisivo quinto set: tanta battaglia e pochi sprint fino al decimo gioco. Fino alla zampata decisiva del numero due al mondo.

Il non semplice successo (il quarto a NY) ha permesso a Nadal di avvicinare Federer per numero di Slam vinti. Il renano è fermo a 20, l'iberico è salito a quota 19. Roger ha 38 anni, Rafa 33. L'aggancio e il sorpasso, a questo punto, sembrano inevitabili. A meno che il rossocrociato non decida di estrarre qualche altro coniglio dal cilindro. A meno che non decida di dispensare ancora molte magie.

keystone-sda.ch/STF (JUSTIN LANE)