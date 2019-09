Andreescu regina a New York: stesa Serena Williams

NEW YORK (USA) - A New York è nata (definitivamente) una stella. La 19enne Bianca Andreescu, giustiziera di Belinda Bencic in semifinale e protagonista di un torneo sontuoso, ha conquistato gli US Open piegando 6-3, 7-5 Serena Williams nell'atto conclusivo.

Precisa e ispirata, la giovane canadese ha preso per la gola Serenona sin dalle prime battute, chiudendo il primo set sul 6-3 grazie a due break, piazzati nel primo e nel nono gioco.

Nella seconda frazione la Williams è inizialmente crollata, salvo poi trovare le forze per rimontare dal 5-1 al 5-5. Un nuovo passaggio a vuoto, quando la Andreescu conduceva 6-5, ha però condannato la statunitense, che a Flushing Meadows andava a caccia del 24esimo Slam in carriera.

Per la Andreescu, talento puro, si tratta del primo trionfo in un Major.

