Fine del sogno per Belinda Bencic

NEW YORK (USA) - La prima recita di Belinda Bencic in una finale dello Slam non sarà a New York nel 2019. La sangallese è infatti stata cancellata dagli US Open dalla canadese Bianca Andreescu, che in semifinale si è imposta 7-6(3), 7-5.

Contro la millennial che – probabilmente – segnerà profondamente il prossimo futuro del tennis, la 22enne rossocrociata non è riuscita a essere continua ed efficace. Nel primo set è stata ottima al servizio ma poco fredda "in risposta" (ha avuto tre palle break e non le ha sfruttate). Ha trascinato la rivale al tie-break ma poi, lì, si è fatta vincere dal nervosismo, arrendendosi 3-7. Nel secondo parziale è invece stata praticamente perfetta per cinque game, scappando fino al 4-1 dopo addirittura due break piazzati, salvo poi spegnersi. Dal sesto gioco in avanti la canadese si è infatti rivelata implacabile, salendo in cattedra e rubando la battuta a Belinda per ben quattro volte consecutive. Risultato? Rimonta e 7-5 finale al terzo match point.

La soddisfazione per l'ottimo Slam disputato si è così mischiata, per la Bencic, alla delusione per i tentennamenti nell'ultimo match. E la Andreescu? Ha guadagnato il diritto di sfidare la Williams nell'incontro che vale il titolo. Contro Serenona parte sfavoritissima. Ma non battuta.

keystone-sda.ch/STF (Frank Franklin II)