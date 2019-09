«Io e la Vekic amiche... fuori. Papà? È quasi morto»

NEW YORK (USA) - Accompagnata, scortata, spinta dal padre Ivan, premuroso coach seduto in tribuna, la Bencic si è assicurata il passaggio alle semifinali degli US Open. Ed è proprio al genitore, tornato a seguirla solo all'inizio di questa stagione, che la 22enne ha pensato a margine del quarto di finale vinto. «Credo che oggi sia quasi morto per un infarto», ha raccontato divertita Belinda, che poi ha ringraziato "papà" per il supporto datole e per quanto fatto per la sua carriera.

È in fondo anche merito del 56enne se l'elvetica sta volando. «Adesso il mio modo di giocare mi piace molto di più», ha sottolineato la sangallese, che poi ha aggiunto quanto poco abbia influito - in partita - il bel rapporto che ha con Donna Vekic. «Dopo un periodo molto duro siamo arrivate entrambe a un quarto di finale di uno Slam. Eravamo molto felici. Siamo amiche fuori, ma sul campo siamo rimaste concentrate e abbiamo fatto il nostro lavoro. Saremo ancora amiche...».

keystone-sda.ch/STF (JOHN G. MABANGLO)