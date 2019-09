Marcel Hirscher si ritira: annunciato il clamoroso addio

SALISBURGO (Austria) - È sceso dal trono. Sazio per i tantissimi trofei conquistati e consumato dalla vita da atleta, Marcel Hirscher si è ufficialmente ritirato dalle gare. Per lo sci, per gli appassionati come per gli atleti e gli organizzatori, l'addio del campionissimo austriaco è una botta colossale.

Come si potrà riempire il vuoto lasciato da un uomo in grado di vincere otto CdM consecutive? Come si potrà incoronare un nuovo re, pensando che quello uscente ha collezionato nove ori tra Olimpiadi e Mondiali.

Non è un problema per il fenomeno di Annaberg-Lungötz il quale, attirato più dalle emozioni che potrà ottenere vivendo in famiglia piuttosto che da quelle che potrà provare domando pendii, ha deciso che era arrivato il momento di appendere al classico chiodo sci, casco e guanti.

Per molti Hirscher è stato semplicemente il migliore di sempre nel suo sport. Fare paragoni e graduatorie è difficile; è però certo che un posto nell'Olimpo degli sciatori Marcel lo abbia guadagnato.

keystone-sda.ch/STF (ANDREAS SCHAAD)