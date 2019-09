Djokovic vuole il record di Slam: «Roger? Ho ancora tempo per recuperarlo»

NEW YORK (USA) - Novak Djokovic è ovviamente deluso al termine del match valido per gli ottavi di finale degli US Open. Il tennista serbo si è infatti ritirato contro Stanislas Wawrinka sul punteggio di 4-6, 5-7, 1-2 in favore dell'elvetico a causa di un infortunio alla spalla sinistra. «Preferisco non parlare del mio ferimento», è intervenuto Nole al termine dell'incontro. «Voglio complimentarmi con Stan, è un grande giocatore e gli auguro il meglio per il seguito del torneo».

Il serbo ha dunque perso una buona occasione per provare a raggiungere i suoi due grandi rivali - Roger Federer e Rafael Nadal - nella speciale classifica dei tornei del Grande Slam collocati in bacheca. Conduce il renano con 20 trofei, davanti allo spagnolo (18) e appunto a Djokovic (16). «Non è ovviamente un segreto che il mio obiettivo sia quello di vincere più Slam possibili e di centrare il record di Roger, ma ho ancora molto tempo per recuperarlo. Ho 32 anni e mi auguro di poter giocare ancora per diverso tempo. Questa è la mia intenzione...(...)».

keystone-sda.ch/ (Eduardo Munoz Alvarez)