Djokovic molla, un grande Wawrinka vola ai quarti di finale

NEW YORK (USA) - Il colpaccio, il mezzo miracolo, alla fine c'è stato: sopravvissuto a Nole Djokovic, ritiratosi quando era già sotto due set a zero, Stan Wawrinka ha superato gli ottavi di finale agli US Open.

Contro il numero uno al mondo il vodese partiva sfavoritissimo. Qualche precedente confortante (la finale vinta nel 2016) e un ammirabile ottimismo lo avevano spinto, alla vigilia, a pensare comunque che il passaggio del turno fosse più che possibile. Altro punto a favore del 34enne rossocrociato riguardava le condizioni fisiche di Novak, acciaccato fin dal secondo turno del torneo e – anche per questo – non invincibile.

Affrontato l'incrocio con la giusta attenzione, Stan ha saputo prima reggere l'urto e poi, con il passare dei minuti, prendere con decisione il comando delle operazioni. È riuscito a vincere il primo set strappando per una volta (a zero) il servizio all'avversario e a far suo anche il secondo parziale, recuperando un iniziale svantaggio. Poi nel terzo, sul 6-4, 7-5, 2-1 è passato all'incasso dalla Dea bendata. La spalla già malconcia non ha retto e Djokovic è stato costretto a gettare la spugna. Così, dopo meno di due ore di combattimento, Wawrinka ha guadagnato il pass per entrare tra i migliori otto della kermesse. Nei quarti di finale sfiderà il russo Daniil Medvedev, qualificatosi piegando in quattro set Dominik Köpfer e poi - forse - si batterà con Federer in semifinale. Ma per quello c'è ancora tempo...

keystone-sda.ch/STF (JOHN G. MABANGLO)