Spettacolo al Galà dei Castelli: i 100 metri a Gatlin, ottimo Petrucciani

BELLINZONA - La nona edizione del Galà dei Castelli - nuovamente ricca di stelle di richiamo mondiale - non ha tradito le attese. Il rinnovato Stadio Comunale ha fatto da cornice allo splendido evento, ancora una volta riuscitissimo grazie al sempre duro lavoro degli organizzatori.

I 100 metri maschili - la regina di tutte le prove dell'atletica - sono andati al campione del mondo in carica Justin Gatlin con il tempo di 9''97. Alle sue spalle Michael Rodgers (10'') e Hassan Taftian (10''16). Ultimo il rossocrociato Alex Wilson (10''56).

In campo femminile, sempre per quanto concerne la medesima gara, ottavo e ultimo posto per la nostra Ajla Del Ponte (11''54). Il successo è andato all'agguerrita Mujinga Kambundji (11''12). Nella capitale ticinese quest'ultima ha sfoderato una prestazione maiuscola e per certi versi inaspettata. Solo quinta la campionessa del mondo in carica Tori Bowie (11''29).

Nei 400 metri eccezionale prestazione per Ricky Petrucciani: il ticinese - autore del miglior tempo personale di sempre - ha fermato il cronometro in 46''30 alle spalle del vincitore LaShawn Merritt (45''82) e Terrence Agard (46''29).

Nei 400 metri ostacoli la vittoria è andata all'elvetica Lea Sprunger, brava a fermare il cronometro in 55''24. Alle sue spalle la canadese Sage Watson (55''62).

Nel getto del peso successo di Ryan Crouser, campione olimpico in carica (22,28).

TiPress