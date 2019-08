Inafferrabile Schurter, è ancora campione del mondo

MONT-SAINTE-ANNE (Canada) – Nino Schurter si è confermato imprendibile, Mathias Flückiger si è rivelato preziosissimo. I due rossocrociati hanno chiuso ai primi due posti la gara di cross-country dei Mondiali d Mont-Sainte-Anne, rendendo ricchissimo il nostro medagliere.

Il 33enne grigionese ha – come spesso fatto in carriera – dominato la gara, tagliando in solitaria il traguardo per il quinto titolo consecutivo e l'ottavo in totale. Alle sue spalle si è piazzato il 30enne bernese, che ha preceduto il francese Stéphane Tempier.

Keystone (foto d'archivio)